En person er siktet for dobbeltdrapet i Kristiansand og er etterlyst internasjonalt

– En person er siktet for drap og vi har etterlyst personen internasjonalt, sier Cecilie Pedersen i en pressemelding.

Politiet etterforsker saken bredt.

– Politiet jobber fortsatt ut ifra flere hypoteser. For politiet er det nå viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne og vi utelukker ikke at det kan være andre eller flere gjerningspersoner, sier Pedersen.

Videre skriver politiet at kriminalteknikerne har jobbet på åstedet gjennom hele natten, og at undersøkelsene vil fortsette i dagene som kommer.

– Politiet etterforsker nå saken med store ressurser. Vi er nå opptatt av å så fort som mulig finne ut hva som har skjedd og hvorfor dette har skjedd. Vi har lav terskel for å undersøke tips. Det vil derfor fortsatt være synlig aktivitet fra politiet knyttet til denne saken, sier Pedersen.

Det var onsdag at en kvinne og hennes åtte år gamle datter ble funnet drept i Kristiansand. Politiet skal orientere pressen om etterforskningen av dobbeltdrapet i Kristiansand klokka 10.30 i dag.

