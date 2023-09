Dobbeltdrapet: Politiet har ikke vært i kontakt med siktede

Det sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder-politiet på en pressekonferanse i Kristiansand torsdag formiddag. Politiet understreker at det bare er snakk om en siktelse og kan ikke utelukke at andre eller flere er involvert i saken.

Pedersen ønsker ikke å si noe om hvem den siktede personen er, men sier at personen er internasjonalt etterlyst.

– Vi har ikke kommet i kontakt med siktede. Vi mener at det er en reell mulighet for at vedkommende befinner seg i utlandet, men personen kan også oppholde seg i Norge.

Hun understreker videre at en siktelse ikke nødvendigvis betyr at de vet hvem som har drept personene.

– Vi har flere hypoteser om hva som kan ha skjedd, men av hensyn til etterforskninger kan jeg ikke gå i detaljer rundt dette, sier politiinspektøren.

Det var klokken 13.21 onsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse i et bolighus i Vågsbygd i Kristiansand. Da politiet ankom boligen fant de en mor og hennes åtte år gamle datter døde.

– Vi har en formening om at drapene har skjedd siste døgn. Det vil si fra tirsdag kveld til vi fikk meldingen onsdag klokken 13.21. Siste observasjon av de avdøde er tirsdag kveld, sier Pedersen.

Hun ville ikke svare på om det er gjort noen beslag på åstedet.

– Krimteknikere jobber fortsatt på stedet.

