NRK: Bedrifter som fikk strømstøtte, sendte overskudd videre til eierne

Da strømstøtten til næringslivet kom etter press fra LO, NHO og Stortinget, var det med et krav om at bedriftene som mottok slike penger, ikke kunne betale utbytte eller konsernbidrag. De som gjorde det, risikerte straff i tillegg til å måtte betale tilbake støttepengene.

I en stor undersøkelse av regnskaper til 2782 selskaper har NRK avdekket at inntil 171 av bedriftene likevel betalte slike penger videre. Til sammen mottok disse bedriftene 200 millioner kroner.

Flere av selskapene sier konsernbidrag- eller utbytteutbetalingen har skjedd ved en feil, og at de har ryddet opp etter at NRK gjorde dem oppmerksomme på dette. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet sier det er vanskelig å ta stilling til enkeltsaker.

– Hvis så mange velger å ta utbytte, så må de tilbakebetale støtten. Men det er veldig viktig for meg å si at vi har tillit til norsk næringsliv, svarer Ingebrigtsen på spørsmål om hva han tenker om at flere bedrifter likevel har tatt utbytte til tross for forbudet i ordningen.

Det var ett unntak fra regelen. Det var at konsern kunne betale eierne utbytte hvis pengene de mottok i strømstøtte gikk til et datterselskap.

