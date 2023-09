Mann hadde sex med mindreårig jente på sykehus

Mannen i 40-årene hadde seksuell omgang med jenta flere ganger i 2015 og 2016, deriblant på Rikshospitalet på Gaustad. Jenta skal på den tiden ha vært pasient på sykehuset.

Mannens forsvarer Bjørn Rudjord sier til Nordre Aker Budstikke at mannen erkjenner forholdet.

Politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss i Oslo politidistrikt sier til avisen at det er vanskelig å si noe om hva som gjør at saken ikke kommer fram før nå, men at det på generelt grunnlag ofte tar en stund før de fornærmede er modne nok til å innse hva som er galt.

Steenfeldt-Foss sier at begge partene har forklart til politiet at de på det daværende tidspunktet hadde et «kjærestelignende» forhold, men understreker at saken er alvorlig siden det dreier seg om en mindreårig og det er snakk om gjentatte hendelser.

– Straffenivået blir dermed høyere i denne hendelsen enn om det er snakk om et engangstilfelle, sier han.

Man kan straffes inntil seks år om man har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

