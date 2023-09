FHI: Færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag i Norge

– Nedgang i antall som røyker, har høyt kolesterol og eller høyt blodtrykk, samt bedre behandling er sannsynlige årsaker til nedgangen i hjerteinfarkter og hjerneslag, sier Ester Kringeland, overlege ved Hjerte- og karregisteret, i en pressemelding.

Akutt hjerneslag har i samme periode falt med 8 prosent hos kvinner og 10 prosent hos menn.

Men hjerte- og karsykdommer er fremdeles den nest vanligste dødsårsaken i Norge etter kreft. I fjor var andelen på 23 prosent av alle dødsfall i Norge.

Det er i snitt 28 personer som dør av hjerte- og karsykdommer hver dag.

Når det gjelder hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser, har det ikke blitt registrert en tilsvarende nedgang som når det gjelder dødsfall.

– Den samme positive utviklingen ser vi dessverre ikke for hjertesvikt eller for hjerterytmeforstyrrelsene atrieflimmer/atrieflutter, men tallene justerte for økt alder i befolkningen er ganske stabile, sier Kringeland.

[ En av tre vurderer å slutte: – Endelig er lydmuren brutt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen