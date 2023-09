Drapet på Jonas Henriksen: Siktet 32-åring varetektsfengsles i fire uker

Han får brev- og besøksforbud i hele perioden, med full isolasjon i to uker, ifølge Dagbladet, som viser til fengslingskjennelsen.

Fengslingen var i tråd med politiets begjæring.

32-åringen ble nylig pågrepet da han var inne til et avhør hos politiet. Den siktede mannen samtykket til varetekt, noe som medførte at fengslingsmøtet ble gjennomført som kontorforretning, altså uten at siktede var til stede.

Ifølge VG er 32-åringen domfelt flere ganger tidligere på 2000-tallet. I hovedsak dreier det seg om voldsdommer, men siktede er også dømt for biltyveri og narkotikabruk. Noen av dommene er avsagt da mannen var mindreårig, men over den kriminelle lavalder, skriver avisa.

Fra før av er en 30 år gammel mann og en 28 år gammel mann varetektsfengslet i samme sak.

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal i august i år. Politiet har gjentatte ganger sagt at de ikke har utelukket flere pågripelser i saken.

