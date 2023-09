Danske dømt til forvaring for voldtekter, bortføring og trusler mot norsk jente

I februar i år ble dansken i begynnelsen av 20-årene dømt i Oslo tingrett til elleve års forvaring med en minstetid på sju år og seks måneder for forholdene.

Det var i 2020 at mannen og jenta møttes fysisk for første gang da han reiste fra Danmark til Oslo. De hadde blitt kjent gjennom et spill over internett noen år i forveien.

Forholdene mannen nå er dømt for, skjedde i 2021 da jenta var under 18 år. I løpet av dette året voldtok mannen henne flere ganger, blant annet mens hun var stripset fast og mens han holdt en kniv mot halsen hennes, ifølge dommen.

Han truet også med å helle Antibac over henne og tenne på hvis hun ikke hadde sex med ham.

La bortføringsplan i fengselet

I august 2021 anmeldte jenta mannen, og han ble varetektsfengslet. I fengselet la dansken en plan sammen med en medinnsatt der den medinnsatte skulle hjelpe ham med å bortføre jenta til et land i Sør-Amerika mot et større pengebeløp.

Noen dager etter at han slapp ut av varetekt en måned senere, dro han til jentas hybel og truet henne til å bli med. Han fortalte samtidig at han hadde medhjelpere.

Jenta ble funnet i den medinnsattes leilighet dagen etter, sammen med dansken.

[ Oslo-generasjonen: – Hele livet mitt har vært krig (+) ]

Høy risiko for framtidig vold

Borgarting lagmannsrett konkluderer med at Oslo tingretts forvaringsdom var korrekt, blant annet med bakgrunn i at han er dømt for vold flere ganger tidligere.

«Det er særlig helheten og omfanget av de straffbare handlingene tiltalte har utført, (...) som gjør gjentakelsesfaren så stor.» skriver lagmannsretten i dommen.

De viser også til at de sakkyndige har kommet til at tiltalte har høy risiko for framtidig vold og seksualisert vold.

Han dømmes også til å betale jenta 500.000 kroner i erstatning.

[ Ekspert om bilstreiken i USA: – Et sjokkerende lønnsgap ]