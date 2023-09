Det bekrefter Vy og Ruter overfor VG.

– Målet er å få flere til å betale. Inntektene fra billettsalget til Ruter går direkte tilbake til forbedring og drift av kollektivtilbudet, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen i en pressemelding.

1200 kroner er en økning på 250 kroner fra de 950 kronene som har vært snikegebyret til nå.

Dersom du ikke betaler på stedet, men gjennom faktura, øker gebyret fra til 1470 kroner.

Tidligere i år vedtok departementet at Ruter og Vy kan øke tilleggsavgift slik at den følger den generelle prisveksten i samfunnet, ifølge Ruter. Fra søndag 1. oktober vil det derfor koste mer hvis du ikke kan fremvise gyldig billett under billettkontroll.

