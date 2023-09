Solberg skrøt av rederi i video – Finnes eide aksjer for en halv million

«Wallenius Wilhelmsen er et utmerket eksempel på et globalt selskap som tar utfordringene på alvor», sier Erna Solberg i videoen som ble vist under et digitalt arrangement 18. februar 2021, skriver E24.

Samtidig eide ektemannen Sindre Finnes aksjer i selskapet for i overkant av en halv million kroner, ifølge aksjelisten Finnes selv har laget, etter at han fra begynnelsen av januar til slutten av februar samme år hadde kjøpt seg kraftig opp.

Solberg sier til E24 at hun visste at Finnes eide aksjer i selskapet, og «om lag» hva aksjene var verdt. Hun svarer imidlertid «nei» på spørsmål om ektemannens aksjepost var en økonomisk binding til selskapet som gjorde at hun burde latt være å spille inn videoen.

– Jeg tror imidlertid ikke at en slik kort videohilsen fra meg, som jeg har spilt inn svært mange av til ulike aktører som har henvendt seg, har hatt noen betydning for verdien av selskapet, sier Solberg i en epost.

[ Offentligheten kan ikke slå seg til ro med en slik versjon av historien ]