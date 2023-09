Politiet identifiserte 198 narkotikaselgere på Grønland i Oslo i sommer

Resultatet kom som følge av intensiv patruljering i området, skriver Aftenposten.

Avisen skriver at politiet i et brev til Oslo kommune før sommeren beskrev at narkotikaselgere dominerte området, og det var flere trusler og ran i området.

Totalt har politiet identifisert 198 forskjellige narkotikaselgere, hvorav fem var under 18 år gamle. Politiet har også beslaglagt 594.985 kroner, nesten tre kilo hasj og 130 gram kokain. Det er også funnet våpen. Blant annet én revolver, tolv kniver og én saks.

– Jeg synes det er overraskende høyt, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Som et tiltak for å bedre situasjonen skal det innføres nabolagspoliti på Grønland.

– Målet er at dette skal bli et trygt og åpent byrom, som mange andre steder i byen. Vi skal ikke ha områder hvor folk tenker at det er lovløse tilstander, sier politimesteren.

Dette skal gjøres ved å være mer til stede og mer tilgjengelig, samt å være mer i dialog med beboerne.

Nabolagspolitiet kommer i tillegg til patruljer som allerede jobber i området og de i politiet som jobber såkalt forebyggende.

