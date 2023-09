Politiadvokat straffet etter å ha unnlatt å anke frifinnelse

Spesialenheten henla først anmeldelser mot flere polititopper i Finnmark, skriver NRK. Etter en klage fra en bistandsadvokat beordret Riksadvokaten ny etterforskning i saken. Da endte det med at en politiadvokat ble ilagt et forelegg på 8000 kroner.

Politiadvokaten sier til NRK at hun er usikker på om hun vil vedta forelegget ettersom det i avgjørelsen fra Spesialenheten også står at det opp til Finnmark politidistrikt å vurdere eventuelle personalmessige konsekvenser av saken.

Bakgrunnen for saken er en oppsiktsvekkende frifinnelse av en flere ganger voldsdømt mann i 30-årene i november 2021. Han sto tiltalt for vold og drapstrusler. Politiadvokaten var den femte i rekken som fikk ansvaret for saken og kom inn bare kort tid før hovedforhandling i retten. Da mente hun saken var for dårlig forberedt til å dømme den tiltalte på de viktigste punktene i tiltalen.

Spesialenheten stiller seg enig i kritikken om at saken var altfor dårlig etterforsket.

«Verken de tiltalte i saken eller de fornærmedes rettssikkerhet synes ivaretatt i tilstrekkelig grad», skriver de.

Politiadvokaten straffes imidlertid fordi hun unnlot å anke frifinnelsen av den tiltalte innen tidsfristen, noe Spesialenheten mener er et grovt brudd på tjenesteplikten.

