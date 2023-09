Brudd blant borgerlige: Peker på Høyre-Venstre-byråd

Tirsdag hadde Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet et siste møte etter at Venstre brøt sonderingene i arbeidet med å danne et bredt borgerlig byråd i Oslo. Men møtet førte ikke frem.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg gjorde det klart etter møte at han nå går videre bare med Høyre og Venstre. Det melder TV2.

– Jeg oppfattet at det fremdeles er god stemning rundt bordet, og at det er partier som vil hverandre vel, selv om det nå bare er to partier som går videre med forhandlingene, sa Lae Solberg etter møtet, skriver kanalen.

Samtidig opplyser han at han ønsker seg en samarbeidsavtale med Frp og KrF. En sånn avtale har Dagsavisen tidligere i dag meldt at Frp ikke vil inngå.

– Nå er Frp først og fremst veldig skuffet over at det ikke har blitt enighet om byrådssamarbeid mellom de fire borgerlige partiene, sier Frp-topp Magnus Birkelund til Avisa Oslo.

Venstres Hallstein Bjercke er dermed den eneste som kan gå ut av møtet på Høyres hus uten å ha gått på et nederlag.

– Vi er enige om å gå videre nå – Høyre og Venstre – for å søke å danne grunnlaget for et byråd, et blågrønt byråd, sier Bjercke til NTB.

– Jeg er fornøyd med utfallet slik det er nå, legger han til.