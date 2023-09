Nærmere halvparten mener Solberg ikke kan bli statsminister igjen

Det kommer fram av en måling som InFact har gjort for P4 dagen etter at Erna Solberg stilte til 17 intervjuer hvor hun forklarte seg om mannens aksjesalg og sin egen opplevelse av skandalen som ble kjent uken etter valget.

I undersøkelsen svarer 44,8 prosent at de mener Høyre-lederen ikke kan styre landet på nytt. 37,5 prosent mener hun kan bli statsminister på nytt, mens 17,7 prosent svarer de ikke vet.

Det er forskjeller i hva kvinner og menn mener om saken. Mens 33,7 prosent av kvinnene mener Solberg kan bli statsminister igjen, svarer hele 45,5 prosent at de mener det ikke går. For menn er det mer jevnt. I alt 41,6 prosent av mennene svarer at Høyre-lederen kan styre landet på nytt, mens 44 prosent mener hun ikke kan det.

I undersøkelsen avdekker at det er geografiske forskjeller. I Midt- Norge mener et flertall på 54,1 prosent at Solberg ikke kan bli ny statsminister, og i Nord-Norge svarer 50,6 prosent det samme. I Oslo svarer et flertall på 43,1 prosent «ja» til at Erna kan bli ny statsminister, mot et mindretall på 37,7 prosent.

Østlandet utenom Oslo er det nesten likt, hvor 39,5 prosent mener Solberg kan bli statsminister igjen, mens 39,9 prosent mener at hun ikke kan det. På Vestlandet svarer 44,3 prosent av de spurte at Høyre-lederen ikke kan bli statsminister igjen, mens 40,2 prosent mener at hun kan bli det.

