Kjøpe eller selge bolig under rentegaloppen? Da bør du gjøre dette nå

Norges Bank hevet styringsrenta til 4,25 prosent mot slutten av forrige uke. En styringsrente på 4,25 prosent tilsier gjengs boliglånsrente på rundt 6 prosent, skriver NTB.

Og rentetoppen er fortsatt ikke nådd, antydet Ida Wolden Bache på rentemøtet forrige uke. Sentralbanksjefen har hittil satt opp renta 13 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået begynte for tre år siden.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache i Norges Bank. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Hva bør folk som uroer seg for renta gjøre nå?

– Mitt første råd er, dersom det er mulig, å refinansiere lånet ditt hvis det gir lavere rentekostnader. Og undersøk om du kan få lavere rente på boliglånet ditt. Da bør du ta kontakt med flere finansinstitusjoner, sier forbrukerøkonomen til Dagsavisen.

Selge bolig? Ha is i magen (hvis du kan)

Du bør også starte med å liste opp de økonomiske bekymringene dine. Deretter kan du dele dem opp i to kategorier, foreslår Incedursun: Ting du kan kontrollere, og ting du ikke kan kontrollere.

– Gi førsteprioritet til de bekymringene som er innenfor din kontroll. Dette kan for eksempel være budsjettjusteringer. Du bør lage en økonomisk plan. Er det noe som er utenfor din kontroll, kan du søke økonomiske råd fra banken, Nav, og hos venner og familie. Eller ta kontakt med kreditorer og finn en løsning sammen med dem.

Skal du selge eller kjøpe bolig, kommer forbrukerøkonomen med følgende anbefalinger:

– Hvis du ikke er presset til å selge boligen din, kan det være lurt å vente på en tid som er mer gunstig for boligsalg. Høy rente kan føre til færre kjøpere, og derfor lavere priser. Skal du tiltrekke kjøpere i en tid med høye renter, kan det være lurt å forbedre boligen og sørge for at den er i god stand – hvis det trengs.

Incedursun mener du også bør gjøre en grundig undersøkelse av boligmarkedet i ditt område.

– Er det mange lignende boliger til salgs, kan du vurdere å vente på et mindre konkurransedyktig marked, foreslår hun.

Kjøpe bolig? Gjør en rente-innsats

Men hva hvis du skal kjøpe bolig?

– Når renta er høy, kan du som kjøper ha mer forhandlingsrom i et boligkjøp – og selger kan være mer villig til å senke prisen, poengterer forbrukerøkonomen.

Incedursun anbefaler deg å sikre gode lånebetingelser, deriblant en best mulig rente.

– For eksempel er det vanlig at banker inngår avtaler med fagforeninger hvor medlemmene får gunstige lånevilkår. Er du medlem i en organisasjon, kan du undersøke hva som gjelder for deg, sier hun.

– Kjøper du en bolig med sikte på å bo der i mange år, så husk at svingninger i renta og boligpriser kan utjevne seg over tid, legger hun til.

Dagsavisen har også snakket med BI-professor Gisle James Natvik i forbindelse med renteøkningen. Her er hans beste rente-råd.

