Disse spørsmålene vil kontrollkomiteen ha svar på fra Solberg

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes tirsdag ettermiddag for å diskutere de mange habilitetssakene som har preget norsk politikk denne sommeren.

Planen var egentlig at komiteen skulle begynne å forberede høstens høringer om inhabile statsråder – men så sprakk også Erna Solberg-saken. Nå har denne seilt opp som øverste sak på agendaen.

Ap vil be om aksjelister

Det er ventet at komiteen tirsdag blir enige om å be Solberg om en skriftlig redegjørelse. Arbeiderpartiet og SV er blant partiene som ønsker dette.

Også Venstre er positive.

– Vi mener det er en god måte å gjøre det på, fordi det gir Erna Solberg muligheten til å redegjøre i full bredde for komiteen selv. Per i dag baserer vi oss på det som er kommet fram i ulike medier, så vi mener det er ryddig at Solberg får muligheten til å redegjøre for komiteen skriftlig, sier Grunde Almeland, som er saksordfører for habilitetssakene i komiteen.

Komiteens leder Peter Frølich (H) sa tirsdag til NRK at det vil være rimelig å be Solberg om en redegjørelse.

Arbeiderpartiet vil imidlertid ta det et skritt lenger. Nestleder Frode Jacobsen mener komiteen også bør be om en oppdatert liste knyttet til Sindre Finnes' aksjekjøp mens Solberg var statsminister.

Krever innsyn i habilitetsvurderinger

Almeland er avventende. Han sier at Venstre gjerne er med på å diskutere om komiteen bør be om aksjelistene, men mener de er mer relevante for Økokrim.

– Når det gjelder aksjelisten oppfordrer jeg Solberg og Høyre til å være så åpne som mulig. Å legge fram en liste som mangler detaljer, bidrar ikke til å gjenoppbygge tillit. Men det er forskjell på det, og hva jeg mener kontrollkomiteen bør kreve.

Det Venstre derimot gjerne vil ha innsyn i, er habilitetsvurderingene som ble gjort av Solberg mens hun var statsminister. Det samme krever Rødt. Disse har Statsministerens kontor (SMK) enn så lenge tilbakeholdt, men NRK melder tirsdag at SMK vil offentliggjøre flere dokumenter om håndteringen av ektemannens Sindre Finnes' aksjehandler.

– Vi håper Solberg vil bidra til det gjennom en redegjørelse, sier Almeland.

Rødts medlem i komiteen, Seher Aydar, er tydelig på at Solberg må svare bedre for seg.

– Hele Norge forventer at alle kortene legges på bordet nå. Derfor må vi komme til bunns i spørsmålene om habilitet og aksjehandel, sier hun.

Frp vil koble på Riksrevisjonen

SV og Frp har på sin side tatt til orde for en full gjennomgang av aksjehandlene til alle statsråder i Solberg-regjeringen. Frp vil i tillegg koble på Riksrevisjonen.

Det er en veldig omfattende jobb, påpeker Almeland.

– Hovedspørsmålet for komiteen er hvilke rutiner som eksisterer for å følge habilitetsregelverket og om de er gode nok. Vi har etter hvert en god del eksempler fra forrige regjering. Skal vi be om omfattende informasjon fra tidligere statsråder, så må det være fordi vi har behov for flere eksempler for å avdekke praksisen i forrige regjering.

I tillegg til Solberg-saken, er det også ventet at komiteen vil bruke noe tid på å drøfte siste runde med svarbrev fra den sittende regjeringen. Komiteen sendte en rekke oppfølgingsspørsmål til blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter sitt forrige møte.

Huitfeldt skriver i sitt brev til komiteen at hun ikke oversikt over saker hvor hun var inhabil.

