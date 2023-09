Beruset mann tok seg inn på toalett i privatbolig

Den berusede mannen hadde ingen tilknytning til beboerne i huset, en familie på fire, og politiet måtte tilkalles for å få ham vekk.

Vest politidistrikt skriver på X at både politiet og brannvesenet rykket ut for å få mannen ut av huset. Han blåste deretter til over to i promille.

Mannen hadde utført noe skadeverk på toalettet, men ikke oppført seg fysisk truende mot noen.

Det viste seg etter hvert at toalettgjengeren ikke bodde i kommunen, men tilhørte mannskapet på en fiskebåt. Han ble overlevert i skipperens varetekt, og kan vente seg en anmeldelse for innbrudd og skadeverk.

