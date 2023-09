Tengs-aktoratet fikk refs av dommeren etter møte uten forsvarere

– Jeg er blitt orientert om at påtalemyndigheten har hatt et møte med de rettsoppnevnte sakkyndige uten at forsvarerne var med. Jeg forstår godt at de reagerer, sa administrator, lagdommer Jarle Golten Smørdal, da rettssaken fortsatte i Gulating lagmannsrett i Stavanger mandag, skriver Stavanger Aftenblad.

Tiltalte Johny Vassbakks forsvarer Stian Bråstein sier at de har fått vite at påtalemyndigheten holdt et møte med DNA-ekspertene Jonathan Whitaker, Peter Gil og Arnoud Kal søndag.

Disse skal vitne under rettssaken senere denne uka.

– Allerede i Haugesund, da saken ble behandlet i tingretten, ga vi beskjed om at vi ønsket å være med dersom påtalemyndigheten skulle ha møte med rettsoppnevnte sakkyndige. Det handler om at begge parter skal få den samme informasjonen, sier Bråstein.

DNA-undersøkelsene som er gjort i saken, er tema i retten denne uken. Funnet av en del av Vassbakks DNA på strømpebuksa til Birgitte Tengs er påtalemyndighetens viktigste bevis i saken, og det eneste som knytter Vassbakk direkte til jenta som ble drept i 1995.

Dommer Smørdal sa at de rettsoppnevnte sakkyndige svarer for retten og ikke for partene.

– Dette vil rettes opp ved at det gjennomføres et nytt møte i ettermiddag, sa han.

