I en trafikkmelding klokken 3.52 skriver Bane Nor at en ny oppdatering om situasjonen ventes tidligst klokken 7. Rett før klokka 6 skriver de at det ikke vil komme noen oppdatering før klokken 8.

Toglinjer som kan påvirkes av signalfeilen, er Oslo S – Rakkestad, Østfoldbanens østre linje R22, Stabekk – Ski, Østfoldbanen L2, Oslo S – Moss, Østfoldbanens vestre linje R21 og Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanens vestre linje RE20.