Hendelsen skjedde natt til 9. september 2022 på en adresse i Porsgrunn. Nødetatene kom til stedet, og hun ble fraktet til sykehus, men døde av skadene 12. september på Haukeland sykehus i Bergen.

– Politiet iverksatte etterforskning samme natt som hendelsen skjedde, og saken ble innledningsvis etterforsket som mistenkelig dødsfall, men vi mener nå at det er grunnlag for å sikte en person for drap, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.