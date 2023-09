Jussprofessor ber Erna Solberg frigi dokumenter

Jussprofessor Christoffer C. Eriksen ved Universitetet i Oslo ber nå Solberg om å samtykke til at alle dokumenter i saken blir lagt fram, skriver Klassekampen.

Både Klassekampen og flere andre medier har bedt om innsyn i alle dokumenter om saken fra Statsministerens kontor (SMK), men Solberg har foreløpig ikke gitt sitt ja, skriver avisen.

I en epost opplyser SMK at de hemmelige dokumentene inneholder møtereferater, interne notat og korrespondanse knyttet til habilitetsvurderinger av Solberg. SMK mener at dokumentene er interne og at hensynet til å ivareta en åpen og fri dialog i den interne saksbehandlingen veier tyngre enn hensynet til offentlighet.

Professor Eriksen mener det er problematisk at offentligheten ikke får tilgang til disse dokumentene.

– Det truer tilliten til hele det politiske styringssystemet dersom disse dokumentene ikke blir offentliggjort, for her er det tale om saker der det kan være en alvorlig styringssvikt. Da må offentligheten få tilgang til denne informasjonen, mener han.

Klassekampen har spurt Erna Solberg om hun vil samtykke til å frigi de hemmelige habilitetsvurderingene, men har ikke fått svar på sin henvendelse.

Audun Lysbakken (SV) sitter i kontrollkomiteen på Stortinget. Han sier til avisen at han har tatt initiativ til at komiteen skal be Solberg om å frigi dokumentene.

[ Kommentar: Erna prøvde i praksis å sette demokratiet til side ]