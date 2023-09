Gjeldsveksten på sitt laveste siden 2010

Med det fortsetter gjeldsveksten å være lavere enn prisveksten, som var på 4,8 prosent i august.

– Veksten i den innenlandske gjelden har vært lavere enn prisveksten i over et år. Den forrige perioden der prisveksten var høyere enn veksten i gjelden var i etterkant av bankkrisene på 1990-tallet, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Statistisk sentralbyrå.

Husholdningenes gjeldsvekst har også falt gradvis siden Norges Bank begynte å sette opp styringsrenta i august 2021. Da lå den årlige gjeldsveksten på 5,2 prosent, mens den i august i år var på 3,7 prosent. Det er det samme nivået som i juli.

