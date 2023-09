Fortsatt togproblemer på Østlandet

– Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av signalfeil mellom Lysaker og Sandvika. Vi jobber med å rette feilen, men dette tar tid, skriver Bane Nor på sine nettsider litt før klokken 9 mandag.

Toglinjene som påvirker av problemene er L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm, L2 mellom Stabekk og Ski og flytoget mellom Stabekk og Oslo lufthavn.

Det er også fortsatt innstillinger og forsinkelser etter at det oppsto en signalfeil mellom Oslo S og Ski natt til mandag. Feilen ble meldt rettet like over klokken 8, men det tar tid før trafikken er tilbake i normal gjenge.

Linjene R22 Oslo S – Rakkestad, R21 Oslo S – Moss og RE20 Oslo S – Halden – (Göteborg) påvirkes av problemene.

[ «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg ]