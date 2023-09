Flere sliter med å betale boliglån – inkassoselskaper ser få lyspunkter framover

Siden september 2021 har Norges Bank økt styringsrenten 12 ganger – fra null til nå 4,25 prosent. Og sentralbanken har samtidig varslet ny renteøkning i desember, skriver Dagens Næringsliv.

Et boliglån på 4 millioner kroner og 20 års nedbetalingstid kostet for to år siden – da renta var på sitt laveste – litt over 22.000 kroner i måneden. Nå koster det samme lånet rundt 31.000 kroner i måneden.

Til og med august i år har Kredinor 8 prosent flere inkassosaker mot privatpersoner sammenlignet med samme periode i 2022. Målt i beløp er økningen på 22 prosent. For boliglån er det 35 prosent flere enn i fjor som sliter med å gjøre opp for seg før lånet ender i inkasso, mens økningen blant de yngste aldersgruppene er på over 120 prosent.

– Det er bekymringsfullt. Det bare øker på, sier Klaus-Anders Nysteen, toppsjefen i inkassokonsernet Kredinor. Han peker samtidig på at vi ennå ikke fått den fulle effekten av renteøkningene og ser få lyspunkter framover.

Inkassoselskapet Intrum melder at de fra januar til juni har hatt rundt 50 prosent flere boliglån som går til inkasso – og 25 prosent flere billån.

– Renten tar nå i større grad over for inflasjonen som kostnadsdriver og vil slå ut i mer mislighold av lån i tiden som kommer, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum til avisen.

