Bjørn Olav Jahr takket Viggo Kristiansen og fetteren til Birgitte Tengs

Av Peter Tálos/NTB og Stian Drake/NTB

Jahr (54) er tildelt prisen for sitt arbeid med og utgivelsen av til sammen tre bøker om drapet på Birgitte Tengs i 1995 og drapene i Baneheia i 2000.

Jahr startet med å takke Tengs fetter og Viggo Kristiansen, som var til stede under seremonien, da han holdt sin takketale.

– Det er de to jeg har aller mest å takke for. For motet deres, for at de aldri lot uretten knekke dem og for at de begge har vist meg tillit, sa han.

Til NTB sier han at det var superhyggelig at Viggo Kristiansen var der. Kristiansen selv ønsket ikke å snakke med NTB.

– Han er jo ikke med vanligvis på så veldig mye av slike offentlige sammenkomster, påpeker Jahr, som sier at han rådet Kristiansen rundt hvordan han skulle komme seg inn om han ville unngå alle mediene. Da skal Kristiansen ha sagt at «de kommer jo ikke til å bry seg om meg, det er din dag».

Bjørn Olav Jahr er også spaltist i Dagsavisen.

Upopulære funn

Jahrs grundige gjennomgang av Tengs-saken i boken «Hvem drepte Birgitte Tengs»» i 2015 førte til slutt til at fetteren fikk opphevet erstatningsdommen han hadde hatt hengende over seg i 25 år, til tross for at han ble strafferettslig frikjent i 1998.

To år etter boka om Tengs-drapet, utga Jahr boken «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet.» I motsetning til med Tengs-boka, opplevde ikke Jahr å ha like mange støttespillere da han gikk løs på den betente saken som lå som et lokk over hele Medie-Norge. Jahr selv betegnet prosessen som energigivende og spennende å skrive, men krevende å utgi.

– Jeg hadde heldigvis folk rundt meg med nok vilje og nok mot til at jeg skulle få mine upopulære, kontroversielle og – for mange – ikke-melodiøse funn publisert, sa Jahr.

– Handler om ta ansvar

Særlig boka om Baneheia og Viggo Kristiansen ble tatt svært lunkent imot av publikum. Jahr beskrev hvordan berøringsangsten for de grusomme drapene i mai 2000, og tanken om at en av de to dømte kunne være uskyldig, førte til betydelig motstand og avvisning fra flere hold.

Først da biblioteksjef Tone Eli Moseid i Tønsberg og Færder sto opp for valget om å la Jahr snakke om justismord på en konferanse, tross kraftig motstand fra Ada Sofie Austegard, moren til det ene offeret i Baneheia, løsner det litt.

– Da kjenner jeg virkelig at jeg har noen i ryggen. Arrangementet går for fullsatt sal. Jeg tenker det handler om å ta ansvar, også for å ytre det upopulære, kontroversielle og vanskelige, sa Jahr i talen.

Jahr sier til NTB at han og Kristiansen i dag har fin kontakt, og at de meldes kanskje en gang i måneden.

– Han er ganske rask til å gratulere meg når jeg har vunnet priser, og så melder jeg litt med ham innimellom, sier Jahr.

Fått mange priser

Fritt Ords Honnør må ikke forveksles med Fritt Ord Pris. Mens sistnevnte deles ut én gang årlig og er på 500.000 kroner, kan honnør gis ut noen få ganger i året. Prisbeløpet er da på 100.000 kroner.

Bjørn Olav Jahr er utdannet samfunnsøkonom og er ansatt som journalist i podkastprodusenten Svarttrost. Han har erfaring fra avis, tidsskrift, dokumentarproduksjon og forlag.

Ved siden av bøkene om de to drapssakene har han skrevet sakprosabøker om økonomisk kriminalitet. Han har mottatt flere mediepriser, blant annet Den store journalistprisen i 2023. Jahr har mottatt støtte fra Fritt Ord til noen av sine prosjekter og bøker.

[ Ny spaltist i Dagsavisen: – Hvis folk bare kan prate med meg om Birgitte eller Baneheia, har det gått for langt ]

Er som jerven

– Bjørn Olav Jahr er kritisk når han stiller spørsmål, han er kritisk når han analyserer. Han er litt som jerven, gir seg ikke før tennene kjenner bein, sa styremedlem Sigrun Slapgard da prisen ble overrakt.

– Og innimellom vender han det kritiske blikket mot seg selv, spør om han husker å ivareta den nøytraliteten og objektiviteten som han forventer av andre, fortsatte hun.

[ «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg ]