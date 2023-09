Medvedevs forsvarer: – Han hadde ikke tenkt seg over grensa

Politiet i Finnmark opplyste sent fredag kveld at de hadde pågrepet en mann i 20-årene i Grense Jakobselv fordi han forsøkte å krysse grensa fra Norge til Russland.

Andrej Medvedevs forsvarer: Misforståelse

Ifølge Risnes skal det dreie seg om en misforståelse.

– Han hadde ikke tenkt seg over grensa. Medvedev har forklart at det pågår et internasjonalt dokumentarprosjekt som han er en del av. I den forbindelse skulle han finne ut hvor han kom over grensa.

Så langt kom han ikke.

– Han ble stoppet av politiet da han satt i en drosje, sier advokaten.

Vil ikke tilbake til Russland

Risnes sier videre at Medvedev er helt tydelig på at Medvedev ikke vil tilbake til Russland.

– Det virker som det er snakk om en misforståelse. Vi håper at dette vil bli oppklart i et avhør i løpet av dagen og at han kan løslates etter dette.

