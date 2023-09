Valgkomiteen i Røde Kors vraker presidenten

– Vi har levert en innstilling til ny ledelse som vi mener er framtidsrettet. Røde Kors er en stor og kompleks organisasjon, og Siri Hatlen har solid erfaring med å lede denne typen virksomhet, sier valgkomiteens leder Charlott Nordstrøm til Klassekampen.

Hatlen er styreleder i Vestre Viken helseforetak og har tidligere vært styreleder eller hatt direktørjobber i selskaper som Statoil, Statkraft, Bane Nor, Vinmonopolet og Oslo universitetssykehus.

Gabriella Jurisic Ottesen, som er distriktsleder i Finnmark Røde Kors, sier hun er bekymret for at det å hente inn en proff styreleder utenfra vil føre til en kursendring for hele organisasjonen.

Til tross for Hatlens tunge CV mener Ottesen at den sittende presidenten fortjener en ny periode.

– Han har god kjennskap til de utfordringene vi møter i distriktene. Hans bakgrunn og forankring i Røde Kors er verdifull og viktig, sier hun.

Sittende president Sveinsvoll har vært aktiv i den frivillige organisasjonen i 40 år, mens Hatlen er et relativt ferskt Røde Kors-medlem.

Hvem som får presidentvervet i Norges Røde Kors, blir avgjort på landsmøtet 8. oktober.

[ Omdømmeekspert om Erna-intervjuer: – Jeg sitter igjen med inntrykket at hun kunne ha vært mer ekte ydmyk ]