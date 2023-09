Bemanningen er for lav, og arbeidspresset for høyt, mener barnehagelærerne. Det kommer fram i en medlemsundersøkelse blant 4600 barnehagelærere i Utdanningsforbundet.

– Mange steder drives barnehagene på en måte som bryter med loven på grunn av dårlig bemanning. Det mangles tusenvis av lærere for å oppfylle dagens lovkrav. Når du kombinerer det med at folk forlater yrkeslivet før de blir 60, så er det grunn til å si at det er krise, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

