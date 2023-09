Politiet dropper spionsiktelse mot 25-årig student

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter overfor NRK at siktelsen er endret. Nå mistenker politiet at mannen skal ha forsøkt å innhente informasjon for egen økonomisk vinning.

Derfor overtar nå Økokrim etterforskningsansvaret i saken

– I PSTs etterforskning av den malaysiske statsborgeren som ble pågrepet 8. september er hypotesen om ulovlig etterretning klart svekket. Samtidig er hypotesen om økonomisk organisert kriminalitet vesentlig styrket, forklarer politiadvokat hos PST, Thomas Blom.

Den 25 år gamle malaysiske statsborgeren ble pågrepet av PST 8. september og siktet for å ha drevet etterretning mot Norge.

Mannen er student, men ikke ved et norsk lærersted, og han har vært i Norge i relativt kort tid.

[ Forsker: Slik kan voldsbølgen i Sverige stanses ]