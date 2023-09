Avtalen med Lockheed Martin gjelder haleror, fremre halerorskant og skrogpaneler for de tre versjonene av F-35, til sammen mer enn 300 fly.

– Denne avtalen er et bevis på vår sterke posisjon i F-35-programmet. Den legger også til ytterligere to år med produksjon fra anlegget vårt, og styrker vår posisjon for fremtidige leveranser utover 2027, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg.

