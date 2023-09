FHI-rapport: Kvinner melder om økt forekomst av underlivsblødning etter koronavaksinasjon

– I den nye studien fant vi økt risiko for uventet underlivsblødning hos kvinner som har sluttet å menstruere på grunn av overgangsalder, så vel som hos kvinner som ikke menstruerer fordi de bruker hormoner, sier lege og forsker Kristine Blix ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

22.000 kvinner deltok i forskningsprosjektet Seniorkohorten og Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Kvinnene ble spurt om de hadde opplevd uventet underlivsblødning i 2021, året da de aller fleste fikk sin første koronavaksine.

Få oppsøkte lege

De fleste kvinnene som deltok, var vaksinert med de to vanligste koronavaksinene – Comirnaty (Pfizer-BioNTech) og Spikevax (Moderna). FHI-studien er publisert i Science Advances.

– Gitt at kvinnene har husket alle blødningsepisoder like godt og ikke overrapportert blødninger etter vaksinasjon, eller kanskje viktigere, ikke underrapportert blødninger før vaksine, har risikoen økt to til fire ganger i den første måneden etter vaksine, sier Blix, som er hovedforfatter av studien.

Studien fant at de aller fleste – 75 til 85 prosent – rapporterte at blødningen varte en uke eller kortere. 22 til 33 prosent rapporterte blødningen som kraftig. Samtidig var det få som oppsøkte lege på grunn av blødningen – 20 prosent blant kvinner etter overgangsalder og 9 og 4,5 prosent blant kvinner som er i og før overgangsalder.

Usikkerhet

FHI understreker at studien er basert på data fra spørreundersøkelser hvor kvinner har oppgitt opplysninger om hendelser tilbake i tid. Studien gir derfor ingen sikker årsakssammenheng mellom koronavaksinasjon og underlivsblødning.

– Det er mulig at kvinner husker bedre det som har skjedd etter vaksinering, og at en sammenheng fremstår sterkere enn den er, sier Blix.

[ Rødt: – En krise både for velferdsstaten og det norske samfunnet ]

[ Ekspertene om innsidehandel: Dette ser Økokrim på ]