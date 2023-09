Politiet skjøt 22-åring under væpnet aksjon – ba ikke retten om lov til ransaking

– Jeg kan bekrefte at det ble pågrepet og ransaket på såkalt hastekompetanse, sier politiadvokat Johannes Hafsahl til TV 2.

Politiet vurderte med andre ord at de ikke hadde tid til å vente på retten, slik hovedregelen er. Hvorfor de ikke vil vente, svarer ikke politiet TV 2 på.

Under aksjonen ble en 22 år gammel mann skutt i brystet av en politimann fra Beredskapstroppen. Mannen er i dag lam, skriver kanalen.

Politimannen har forklart at skuddet gikk av etter at skjoldet hans kom borti avtrekkeren på tjenestevåpenet hans.

Advokat Brynjar Meling bistår den skadde 22-åringen, både i Spesialenhetens etterforskning der han har status som fornærmet, og i narkotikasaken der han er siktet.

Meling har tidligere uttalt at hans klient er glad for at etterforskningen viser at skuddet var et uhell.

