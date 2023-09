Norges Bank: – Setter trolig opp styringsrenten i desember

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Mange økonomer hadde på forhånd ventet at torsdagens renteheving kunne bli den siste på lang tid.

Norges Bank viser til at prisveksten i Norge fortsatt er høy og klart over målet på 2 prosent. Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.

Mener renten vil holde seg høy

Norges Bank har oppjustert prognosen for styringsrenten litt fra Pengepolitisk rapport 2/23. De indikerer dermed en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år.

– Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det er i tråd med hva blant andre DNB Markets har spådd tidligere. De mener at rentenivået i Norge kommer til å bli liggende høyt lenge og viser blant annet til at kronekursen ikke har falt igjen siden i sommer, og at inflasjonen ligger lavere enn det Norges Bank har lagt til grunn så langt.

Trodde ikke ny renteheving var mest sannsynlig

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken var blant økonomene som på forhånd ikke har ville utelukke at Norges Bank ser seg nødt til å sette opp renten ytterligere en gang før toppen er nådd.

Onsdag sa han til NTB at det ikke er det mest sannsynlige scenarioet, men anslo at det var opptil 50 prosent sjanse for at det vil skje.

