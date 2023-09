Norges Bank hever styrtingsrenta med 0,25 prosentpoeng

– Veksten i norsk økonomi har avtatt, men arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og det er utsikter til at lønnskostnadene vil øke mer enn tidligere anslått, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Jo lenger prisveksten holder seg oppe, desto større er faren for at den biter seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side er renten satt opp mye på kort tid, og pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien. Komiteen ønsker ikke å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med den høye prisveksten, heter det videre.

Rentehevingen er i tråd med det økonomene har anslått i forkant.

Norges Banks egen prognose fra juni tilsa at rentetoppen trolig nås på 4,25 prosent i september. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kom ikke med nye prognoser da hun i forrige måned kunngjorde den så langt siste renteøkningen, men poengterte at bildet da var omtrent som sentralbanken la til grunn for prognosene to måneder tidligere.

Bache har tidligere satt opp renta tolv ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået begynte for tre år siden.

