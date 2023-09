Knivsiktet student fengsles i fire nye uker

– Politiet har bedt om varetektsfengsling i ytterligere fire uker, og han har samtykket til dette, skriver studentens forsvarer Petar Sekulic i en SMS til Khrono.

Mannen ble siktet for både drapsforsøk og grov kroppsskade etter at han knivstakk to kvinnelige ansatte ved Universitetet i Oslo på ettermiddagen torsdag 24 august.

Den ene, en 63 år gammel førsteamanuensis, ble stukket i mageregionen og påført alvorlige skader. Den andre kvinnen, som er i 30-årene og ansatt som universitetslektor, fikk lettere skader i angrepet.

Bakgrunnen skal være at studenten nylig hadde strøket på eksamen. Politiet bekreftet samme dag at de etterforsket om eksamensstryk kunne være et motiv. 23-åringen var helt ukjent for politiet før knivangrepet.

