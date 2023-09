Erna Solberg anbefalte ektemannen å skaffe seg advokat

– Jeg har vært sammen med Sindre og oppfordret ham både til å skaffe seg advokat og litt hjelp til å skrive og svare på spørsmål fra mediene. Det er nesten umulig å være alene om å svare på saker når du får så stort mediepress, sier Erna Solberg til Vårt Land.

Denne uka ble det klart at advokat Thomas Skjelbred fra Elden Advokatfirma bistår Sindre Finnes. I tillegg får han hjelp av PR-rådgiver Geir Håkonsund til håndtere medietrykket.

– Det er unaturlig at Høyre skal jobbe for Sindre i en slik sammenheng. Det må han ha med seg folk for å gjøre, sier Solberg, som understreker at det er Finnes selv som betaler for advokat.

