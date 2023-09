VG omtaler flere aksjehandler der Solberg kan ha vært inhabil

VG skriver at ektemannen hennes handlet aksjer i sentrale selskaper som blir direkte påvirket av den norske regjeringens beslutninger.

Avisen har laget en liste som viser hvordan Sindre Finnes skal ha eid og handlet aksjer i selskaper samtidig som Solbergs regjering behandlet saker som disse selskapene kunne tjene eller tape på.

– Denne oversikten viser at verdien til mange av aksjene til Sindre Finnes kunne påvirkes av ulike politiske beslutninger, sier tidligere SV-leder og stortingsrepresentant Audun Lysbakken til VG.

I en uttalelse til VG skriver Solberg at hun selv har trukket fram Hydro som et selskap hvor hun kan ha vært inhabil, men at det «ikke er mulig å gå gjennom alle saker gjennom åtte år på nytt og sjekke disse opp mot hvilke selskaper hvor det i samme tidsrom foregikk kortsiktig handel» fra Finnes’ side.

Den tidligere statsministeren legger imidlertid til dette overfor VG:

– Jeg håper å kunne gi noen flere konkrete eksempler når vi har fått tid til å se nærmere på dette.

[ – Erna burde ta permisjon ]