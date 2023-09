Stortingets presidentskap skal diskutere regler for aksjehandel neste uke

I dag må alle folkevalgte oppgi sine verv og økonomiske interesser i et eget register innen én måned etter at et nyvalgt storting har trådt sammen.

Det inkluderer selskapsinteresser som aksjer eller andeler som personen selv eier direkte eller indirekte gjennom et annet selskap, eller som han eller hun forvalter.

Denne ordningen skal nå legges under lupen i Stortingets presidentskap.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) etterlyste tidligere denne uken tydeligere regler rundt politikeres aksjehandel.

– Allerede neste uke vil presidentskapet få en foreløpig sak, sa Gharahkhani til Dagbladet.

Dette møtet finner sted torsdag til uka, bekrefter Jorunn Nilsen i seksjon for presse og samfunnskontakt på Stortinget overfor NTB. På møtet vil også den videre prosessen bli avklart.

Gharahkhani har alt varslet at han ser det som naturlig å ta et møte med partiene på Stortinget om denne saken.

Bakteppet er sommerens mange avsløringer om habilitetsrot og aksjekjøp, sist aktualisert ved Høyre-leder Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes og hans aksjehandel i perioden kona satt som statsminister.

