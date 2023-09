Stadig færre LO-medlemmer stemmer Ap. Sjekk det store fallet her

– Dette valget har vært en motbakke fra start til slutt, sa LO-leder Peggy Hessen dagen etter kommune- og fylkestingsvalget 11. september.

Men også ved stortingsvalg viser det seg at LO jobber i en motbakke. Stadig flere av medlemmene vender Arbeiderpartiet ryggen, viser historiske tall.

Ved stortingsvalget i 2009 stemte 50,2 prosent av medlemmene på Ap, og i 2021 gjorde bare 35,4 prosent av medlemmene det samme.

Fallet i den perioden var på 14,8 prosentpoeng, ifølge nye tall fra Institutt for samfunnsforskning.

Statistikken viser hva LOs medlemmer har stemt ved samtlige stortingsvalg siden 1957.

– LOs medlemmer ligner generelt mer på befolkningen nå enn før. De sprer seg utover det politiske landskapet, sier valgforsker Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Medlemstallet i LO passerte én million i mai i år. Det var streiken i april som gjorde at LO vippet over den magiske grensen.

Mindre makt

Selv om LO og Ap har jobbet sammen mot felles mål så lenge de har eksistert, er partiets makt og innflytelse i Landsorganisasjonen mindre enn før.

Hvert tredje medlem av LO stemte altså Ap ved forrige stortingsvalg i 2021, mens halvparten av medlemmene gjorde det samme da Jens Stoltenberg var statsminister og partileder i 2009.

I toppåret 1957 fikk Ap en stemme fra drøyt tre av fire LO-medlemmer.

– Oppslutningen om Ap blant LOs medlemmer har gått fra å være en ekstraordinær relasjon til å bli gradvis svekket over tid, oppsummerer Johannes Bergh.

– Tidligere var det en form for gruppestemmegivning til Ap, og partiet og LO var to sider av samme sak for mange velgere. Slik er det ikke lenger, føyer valgforskeren til.

Her kan du se hva LOs medlemmer har stemt ved stortingsvalg fram til 2021:

Borgerlig innflytelse

Bergh nevner nye politiske saker, som miljø og innvandring, som kan være med på å øke avstanden til Ap og vinne terreng hos de borgerlige.

Samtidig som Ap krymper i LO, er det flere som sympatiserer med Høyre og Frp nå. De hadde en oppslutning blant LOs medlemmer på 26,1 prosent i 2021. Det betyr at hvert fjerde LO-medlem stemte på ett av de to partiene.

– Det å være medlem i LO betyr ikke det samme nå som før. I hvert fall ikke når det gjelder politisk tilhørighet. Medlemmene kan også støtte borgerlige partier, sier Bergh.

I Ap tas det på alvor at færre av LOs medlemmer stemmer på partiet, ifølge partisekretær Kjersti Stenseng.

– Ap skal være det tydeligste interessepartiet for vanlige arbeidsfolk. Da er dette for dårlige tall, medgir Stenseng overfor FriFagbevegelse.

Færre arbeiderstemmer

Dersom trenden med at Aps andel blant LOs medlemmer fortsetter å synke, øker sjansene for at Høyre og Frp kan få like mange LO-velgere som Ap.

– Aps posisjon i samfunnet har endret seg. Fra å være et typisk klasseparti for den tradisjonelle industriarbeideren, har Ap blitt et parti som appellerer til alle, sier valgforskeren.

Bergh peker også på Høyres forvandling fra å være et klasseparti for folk med høy inntekt til å bli et parti for det brede lag av befolkningen med trygg økonomisk styring som varemerke.

– Dette er et tema som også appellerer til den såkalte arbeideren, understreker han.

Andelen som stemmer Ap blant nettopp arbeidere er ikke like utbredt nå.

Faktisk har andelen falt fra 70 til 25 prosent de siste 50 årene, ifølge boka «Politikk i urolige tider», som er en studie av stortingsvalget i 2021.

Strategiske valg

Mens oppslutningen om Ap var nesten tre ganger større blant arbeidere enn blant høyere funksjonærer i 1960-årene, er det i dag nesten ingen klasseforskjeller, ifølge boka.

– En av årsakene kan være at Ap på 1960- og 70-tallet tok noen strategiske valg som appellerte mer til den voksne middelklassen, og ikke bare den tradisjonelle industriarbeideren, sier Bergh, som er en av forfatterne.

Arbeiderklassen har ikke over tid bare skiftet parti. Valgdeltakelsen blant arbeidere også har sunket kraftig, ifølge boka.

Dårligere oppslutning blant LOs medlemmer til tross: Partisekretær Kjersti Stenseng mener partiet har gode politiske resultater å vise til.

Hun nevner blant annet faste ansettelser, reduserte barnehagepriser, gratis SFO, styrkingen av det organiserte arbeidslivet og budskapet om å stoppe privatiseringen i velferden.

– Nå er vi i gang med å evaluere valgkampen. Hvordan vi kan få tilbake tillit fra flere av LOs medlemmer ved neste stortingsvalg, blir en viktig del av dette arbeidet, påpeker Stenseng.

Sterkt ekteskap

Er LO+Ap = sant ennå? Ja, i hvert fall ifølge statistikken til Institutt for samfunnsforskning fra 1957 til 2021.

Partiet har fremdeles den høyeste oppslutningen blant LOs medlemmer.

– Det er fremdeles en større andel LO-medlemmer som stemmer Ap enn i befolkningen, sier Bergh.

Tallenes tale fra forrige stortingsvalg levner ingen tvil. Mens 35,4 prosent av medlemmene stemte Ap i 2021, lød valgresultatet på 26,3.

Johannes Bergh nevner også Sps vekst i LO – fra å være et parti så å si ingen stemte på til å ha 15 prosent av medlemmene bak seg i 2021. Til sammen kapret Ap og Sp halvparten av LOs medlemmer i valget for fire år siden.

Arbeiderpartiet sitter også på meningsmålinger om hva LO-medlemmene har stemt ved årets lokalvalg, men tallene er ikke helt klare ennå.

Svinger med valgtrender

Steinar Krogstad, nestleder i LO, påpeker at Aps oppslutning blant LOs medlemmer svinger med de generelle trendene i valget.

Han bruker stortingsvalget i 2001 som et eksempel. Ap gjorde et dårlig valg og fikk også den laveste oppslutningen noen gang blant LOs medlemmer.

Deretter økte støtten til Ap i LO i takt med at oppslutningen om partiet ble høyere i befolkningen.

– LO har tross alt én million voksne medlemmer, så det er klart det er en sammenheng, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

LO-kongressen har gitt tydelig beskjed om at LO skal prioritere det fagligpolitiske samarbeidet med Ap og jobbe for et sterkest mulig Ap og en sterkest mulig venstreside.

– Det er viktig med en Ap-ledet regjering for å ivareta vanlige folks interesser, mener Krogstad.

– Det viktigste vi kan gjøre er å få LOs saker om arbeid, velferd og rettferdig fordeling på dagsordenen i den politiske debatten. Det jobber vi med hele tida, påpeker han.

---

Fakta

Tallene kommer fra den norske stortingsvalgundersøkelsen, som Institutt for samfunnsforskning er ansvarlig for. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører selve spørreundersøkelsen i etterkant av valget.

Spørsmålet om LO-medlemskap har vært med helt siden starten av disse undersøkelsene. Det er et todelt spørsmål som lyder som følger:

Er du medlem av noen faglig organisasjon eller organisasjon for arbeidsgivere eller annen yrkessammenslutning?

Hvilken hovedsammenslutning tilhører organisasjonen?

---