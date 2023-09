Politiet fant et halvt kilo kokain på NTNU – student dømt til fengsel

Det var 14. september 2021 at en politipatrulje i Trondheim stoppet en bil, på grunn av unormal kjøring. En ransaking av bilen førte til at politiet mistenkte at sjåføren – en mann i 20-årene – hadde hatt befatning med narkotika, står det i dommen fra Trøndelag tingrett.

Da mannen skulle innsettes i arresten, forsøkte han å putte to lynlåsposer med kokain i munnen, og det ble besluttet at hjemmet hans og andre steder han hadde tilgang, til skulle ransakes.

På studenthybelen fant politiet rundt 58 gram kokain, lynlåsposer og utstyr til vakuumpakking, samt en pistol, macheter, finlandshetter og 198.000 kroner i kontanter. I skapet hans på NTNU fant de 510 gram kokain.

Mannen forklarte i tingretten at han vinteren i forveien ble kontaktet av en kamerat som hadde problemer. Kameraten hadde opparbeidet gjeld hos en kriminell organisasjon i Oslo, og trengte hjelp til å håndtere gjelden. Tiltalte formidlet kontakt med en annen kriminell organisasjon, slik at kameraten kunne tjene penger for å innfri gjelden.

Han sa i retten at han følte seg truet av organisasjonen han satte kameraten i kontakt med, og mente at oppbevaringen var en nødrettshandling.

Retten er enig i at han har vært i en presset situasjon, men mener at han hadde andre handlingsalternativer, og dømte ham for narkotika- og våpenoppbevaring.

Straffen ble satt til ett år og fire måneders fengsel, hvorav åtte måneder gjøres betinget med to års prøvetid.

[ Ni ting du lurer på om kokain ]