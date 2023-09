Narkotikasak i kjølvannet av Tolga-bortføringen er henlagt

Av Anders R. Christensen/NTB

– Saken ble henlagt på bevisets stilling i august, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt til NTB.

Natt til 2. januar 2022 ble en mann i begynnelsen 20-årene bortført av to menn på 26 og 29 år fra foreldrenes hjem i bygda Vingelen i Tolga.

Da saken gikk i Østre Innlandet tingrett i januar i år, ble det klart at foranledningen til bortføringen var at mannen i 20-årene i romjulen noen dager før bortføringen, skal ha stjålet en bag med penger og narkotika fra leiligheten til en 25 år gammel mann i Oslo sentrum.

Bakgrunnen for tyveriet av narkotikaen skal ha vært at den fornærmede i 20-årene ved å stjele bagen ville kunne gjøre opp gjeld han hadde til andre i narkotikamiljøet.

Ville ikke snakke seg inn i narkosak

Da saken om bortføringen var oppe i Østre Innlandet tingrett i januar, sa aktor Stolp Ekeland at saken om narkotikaen som skal ha blitt stjålet, var under etterforskning.

– Det ble opprettet en sak mot ham for kort tid siden, hvor han er mistenkt for en narkotikaovertredelse som har utgangspunkt i opplysninger som har kommet fram i denne saken, sa Ekeland til NTB.

Under rettssaken nektet den fornærmede mannen flere ganger å svare på spørsmål fra aktor og de tiltaltes forsvarere. Han begrunnet dette med hensyn til egen sikkerhet, og at han ikke ville snakke seg inn i den andre saken som da var under etterforskning.

Han bekreftet imidlertid at han hadde en narkogjeld på 220.000 kroner.

Ble aldri avhørt

Ekeland sier tirsdag at mannen i begynnelsen av 20-årene hele tiden hadde status som mistenkt mens saken ble etterforsket. Han ble ikke avhørt i saken.

– Grunnen til at han ikke ble avhørt var at han ikke ønsket å forklare seg for politiet, sier hun.

Politiet har ikke funnet narkotikaen og pengene som skal ha blitt stjålet fra leiligheten i Oslo.

Helge Hartz, som er bistandsadvokat for mannen i 20-årene, sier at han på vegne av sin klient ikke har noen kommentar til saken.

Ankesak i januar

I alt var det fire tiltalte i Tolga-saken. Den 25 år gamle mannen som politiet mener planla bortføringen, ble dømt til fire år og seks måneders fengsel. De to mennene på 26 og 29 år som gjennomførte selve bortføringen ble dømt til henholdsvis to år og to år og tre måneders fengsel.

Den fjerde tiltalte – en mann på 27 år som kjørte én av kidnapperne og den fornærmede fra Hamar til Oslo – ble frikjent.

Påtalemyndigheten anket frikjennelsen av 27-åringen, mens de tre som ble dømt også anket.

Ankesaken går i Eidsivating lagmannsrett fra 3. til 19. januar neste år.

