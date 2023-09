Solberg har vært i Bergen, skriver TV 2.

– Det er en alvorlig og vanskelig sak, og jeg kommer ikke til å gi intervju, sier Solberg.

De siste dagene har det vært mye oppmerksomhet rundt at Finnes gjennomførte over 3000 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Finnes har innrømmet at han ikke var ærlig overfor ektefellen, og Solberg har innrømmet at hun har vært inhabil i noen saker som statsminister.

