Veronica Orderuds advokat: DNA-funnet skyter ned Kristin Kirkemos troverdighet

– Dette er et dramatisk og viktig funn som skyter med Kristin Kirkemos troverdighet. Den var helt avgjørende for dommen mot Per og Veronica Orderud.

Det sier Veronica Orderuds advokat Frode Sulland til NTB. Politiet opplyste tirsdag til VG at de har gjort funn av Kristin Kirkemos DNA på teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen til Anne Orderud Paust i 1998.

Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Ett knapt år etter attentatforsøket ble Anne Orderud Paust, Marie Orderud og Kristian Magnus Orderud drept på Orderud gård i tidligere Sørum kommune i Akershus.

Overrasket

Sulland forteller videre at han har vært i kontakt med sin klient etter at DNA-funnet ble kjent.

– Hun er overrasket over hvor lett statsadvokaten avfeier betydningen av dette funnet, sier advokaten.

Overfor VG sier statsadvokat Sturla Henriksbø at det nye DNA-funnet i attentatsaken er i tråd med tiltalen som ble tatt ut mot Kirkemo, Per og Veronica Orderud, og Lars Grønnerød i forbindelse med trippeldrapet. Han sier også at det styrker grunnlaget for domfellelse.

– Svakhet ved dommen

– I begjæringen for gjenåpning har vi påpekt at en vesentlig svakhet ved dommen er at man ikke har funnet ut hvem som sto bak attentatforsøket. Dette peker nærmere på hvem som kan ha utført attentatet, sier Sulland.

Kirkemos advokat Vegard Aaløkken ønsker foreløpig ikke å kommentere de nyeste opplysningene. Det ønsker heller ikke Gjenopptagelseskommisjonens leder Kamilla Silseth.

Privatetterforsker Tore Sandberg fortalte tidligere tirsdag at også Per Orderuds advokat Arvid Sjødin mente de nye funnene er gjenopptakelsesgrunn.