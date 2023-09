Tore Sandberg etter DNA-funn: – Dette må føre til gjenåpning for Per og Veronica Orderud

– Dette må føre til gjenåpning for Per og Veronica Orderud. Jeg har vært i kontakt med Per Orderuds advokat Arvid Sjødin, som også mener dette er en klar gjenopptakelsesgrunn.

Det sier Orderuds privatetterforsker Tore Sandberg til NTB.

Ifølge privatetterforskeren var alt overveiende bevis som ble brukt mot de to under rettssaken forklaringene til Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød.

– Det som er problematisk, er at vi sitter med 16.600 sider med dokumenter og kan foreløpig ikke ha registrert å ha fått disse dokumentene fra Gjenopptakelseskommisjonen, sier Sandberg.

Tirsdag bekreftet statsadvokat Sturla Henriksbø til VG at det er gjort funn av Kirkemos DNA på teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen til Anne Orderud Paust i 1998.

Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Ett knapt år etter attentatforsøket ble Anne Orderud Paust, Marie Orderud og Kristian Magnus Orderud drept på Orderud gård i tidligere Sørum kommune i Akershus.

Kirkemos advokat Vegard Aaløkken ønsker foreløpig ikke å kommentere de nyeste opplysningene. Det ønsker heller ikke Gjenopptagelseskommisjonens leder Kamilla Silseth.

– Disse opplysningene kommer til å gå inn i vår gjennomgang og argumentasjon for å få saken gjenopptatt, understreker Sandberg.

