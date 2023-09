Solberg unnlot å svare på aksjespørsmål fra E24 sju ganger

E24 stilte spørsmålet «Var hun informert om ektemannens aksjehandler da hun var statsminister?» sju ganger mellom 30. august og 7. september, skriver E24.

«Dette er et ja/nei-spørsmål, og bør ikke være komplisert å svare på. Vi har spurt dere om dette nå i en uke, skrev E24 i en epost til Solbergs rådgiver 7. september.

8. september svarte Solberg at det fantes handler hun ikke visste om.

«Så lenge man vet tilstrekkelig for å vurdere habiliteten sin eller be om ytterligere informasjon når man er i tvil, er det ikke noe krav om at man må varsles om hvert enkelt kjøp eller salg. Det var derfor ikke nødvendig for meg å vite om mindre kjøp eller salg i selskaper som både embetsverket på Statsministerens kontor og jeg allerede var klar over at Sindre hadde aksjer i.», svarte Solberg.

Tiden det tok Solberg og Høyre å svare på spørsmål og redegjøre for situasjonen har blitt et tema de siste dagene. Partiet har varslet at de tirsdag vil komme med en tidslinje over saken.

