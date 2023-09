Sandra Borch kaster lederen for klagenemnd etter ugyldig oppnevning

– Siden denne saken kom på mitt bord, har det vært viktig for meg å ha full oversikt over saken før det ble trukket konklusjoner. På bakgrunn av en ny vurdering, har jeg nå konkludert med at oppnevningen av leder for felles klagenemnd i april 2022 er ugyldig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Det var i forrige uke VG skrev at advokat Marianne Klausen, som leder Felles klagenemnd som håndterer klager fra studenter blant annet i saker der de er anklaget for å ha jukset, har blitt oppnevnt til tre perioder selv om medlemmene maksimalt kan sitte i to perioder.

– Dette er et pågående lovbrudd som må ryddes opp i, sa jussprofessor Anneken Sperr ved Universitetet i Bergen til VG, og krevde at Kunnskapsdepartementet fjerner Klausen som leder.

Kastes som leder

Sandra Borch sier det er viktig at studenter og andre kan ha full tillit til systemet for håndtering av fuskesaker, at det derfor ikke skal hefte noen tvil om at oppnevningen av leder er håndtert på riktig måte.

Konsekvensen er dermed at Klausen kastes som leder for nemnda. En ny leder vil oppnevnes så raskt som mulig.

– Jeg understreker at Klausen ikke har noe ansvar for de vurderingene som departementet har gjort. Da hun ble gjenoppnevnt som leder av Felles klagenemnd i april 2022, spurte Klausen departementet om det var i tråd med reglene for oppnevning til nemnda. Det bekreftet KD at det var, sier Borch.

Kan måtte behandle saker på nytt

Kunnskapsdepartementet gjør nå en vurdering av hvilke konsekvenser den uriktige oppnevningen får for vedtakene som klagenemnda har fattet etter april 2022.

– Det kan være saker som må behandles på nytt. Det er for tidlig å konkludere i dette spørsmålet, men det vil vi gjøre så raskt vi kan, sier Borch.

