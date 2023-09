Rødt-lederen: Blir ikke mye klokere av denne lista

– Jeg blir ikke mye klokere av denne lista, skriver Martinussen i en tekstmelding til TV 2.

Høyre tok ikke aksjehandel og habilitet på alvor i regjeringsperioden, mener hun. Martinussen mener også at tidslinjen bekrefter at de heller ikke tok dette på alvor under valgkampen.

– Konsekvensen av det ble – uavhengig av om det var noen rundt henne sin skyld – at Høyres leder villedet befolkningen rett før valget, sier Martinussen.

– Rødt tok initiativ til, og fikk flertall for, at stortinget skal granske habilitetsspørsmål i Solberg-regjeringen. Nå må alle kort på bordet slik at Stortinget kan ta tilbake kontrollen og starte arbeidet med å gjenreise tilliten.

[ Dette holder ikke, Erna ]