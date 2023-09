Kristin Kirkemos DNA funnet på teipbiter fra Orderud-attentatforsøk

– Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført en omfattende gjennomgang av beslag i saken, og fått gjennomført nye DNA-undersøkelser av dette materialet. Resultatene er nå kommet, og det viser seg at Kristin Kirkemos DNA er funnet på noen teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen på Anne Orderud Paust, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Statsadvokaten mener DNA-funnet styrker påtalemyndighetens teori om at Kristin Kirkemo var med og utførte attentatforsøket på Anne Orderud Paust. Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Attentatforsøket fant sted i underkant av ett år før trippeldrapet på Orderud gård. Her ble Kirkemo til slutt dømt til 16 års fengsel for medvirkning.

Avisen har vært i kontakt med Kristin Kirkemos advokat Vegard Kirkemo. Han har ingen kommentar til undersøkelsene.

Han påpeker at Kirkemo er ferdig med saken, og at hun ønsker å legge det hele bak seg.

Per og Veronica Orderud har en rekke ganger begjært trippeldrapssaken gjenopptatt.

Siden 2018 har Gjenopptakelseskommisjonen gjennomført ulike undersøkelser og tatt flere avhør i arbeidet med begjæringen fra Per og Veronica Orderud.

I den forbindelse har kommisjonen ønsket å avhøre Kristin Kirkemo, men fått avslag.

