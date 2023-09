Bane Nor: Randklev bru på Dovrebanen trolig stengt fram til 2024

Det opplyser Bane Nor-sjef Henning Bråtebæk til NRK.

De har ikke funnet noen bru i Skandinavia som kan erstatte Randklev bru. Bane Nor mener derfor at den beste løsningen er å ta opp brufundamentene på land, få sjekket dem og forhåpentligvis bruke dem, skriver Teknisk Ukeblad.

Det vil bli benyttet en spesielt stor kran til arbeidet med å løfte ut bruspennene. Den store krana må hentes inn fra Nederland eller Danmark.

Det var mandag 14. august at Randklev bru over Lågen ved Ringebu kollapset. Brua fikk store skader i flommen som følge av ekstremværet Hans. Dovrebanen går over jernbanebrua, og togtrafikken har vært stengt på grunn av dette siden.

Siden 4. september har det gått buss for tog fra Lillehammer til Dombås, mens Dovrebanen går som normalt på strekningen for øvrig.

