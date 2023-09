SISTE: Ansatt i Vegvesenet tiltalt for å ha løyet om Tom Hagens kjøring

Tom Hagen har forklart at han kjørte på jobb på morgenen 31. oktober 2018, før han kjørte hjem på formiddagen for å se til kona da hun ikke svarte på telefonen. Der fant han et trusselbrev der gjerningspersonene krevde løsepenger.

Hagen ringte deretter til politiet, og møtte dem på en Shell-stasjon i nærheten. Den totale kjøringen tilsvarer en distanse på 10–12 kilometer, skriver TV 2.

Politiet ba Vegvesenet om å hente ut tekniske data fra Hagens Citroën Picasso for å finne ut hvor langt den hadde kjørt denne dagen. Den ansatte i Statens vegvesen sin undersøkelsesgruppe leverte to rapporter den 12. november og 19. desember 2018 der den ansatte ved hjelp av et avlesningsverktøy mente å kunne slå fast at bilen hadde tilbakelagt en distanse på 89 kilometer den dagen kona ble borte.

Nå er den tidligere Vegvesenet-ansatte mannen tiltalt for å ha løyet. Ifølge tiltalen hadde ikke den ansatte i Vegvesenet mulighet til å vite hvor langt Hagens bil hadde kjørt på forsvinningsdagen, og at han endret en utlesningsrapport fra bilen slik at det så ut som bilen hadde kjørt 89 kilometer.

Det er ikke kjent hva som kan ha vært motivet bak manipuleringen av rapporten. Forsvareren til mannen vil ikke kommentere saken overfor TV 2.

[ Flere peker på henne som ny Høyre-leder ]