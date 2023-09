Finnes handlet aksjer mens regjeringen stengte landet i mars 2020

12. mars innførte Solberg-regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid på grunn av koronasmitte, og denne dagen solgte Finnes aksjer og fond i fem ulike transaksjoner, melder NRK.

I aksjeoversikten fremgår det blant annet at han den dagen solgte 1700 andeler i fondet Bull OBX X10 ND.

– Det er et fond som gir veldig høy avkastning når børsen stiger, og når det går gærent, så taper du alle pengene i løpet av kort tid, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til kanalen.

Kort fortalt tidobler det innsatsen hvis børsen går i pluss, ifølge ham. Men den dagen stupte Oslo Børs 9 prosent, og Finnes tapte innsatsen.

Til NRK skriver Finnes at handelen denne dagen var en manuell sletting av 1700 andeler av verdipapiret Bull OBX X10 ND, gjort av forvalteren hans på aksjekontoen Finnes hadde i Sbanken. Bakgrunnen var at papiret ikke hadde noen verdi.

– Verdien av handelen er null. Verdipapiret ble slettet fra min VPS konto 13. mars 2020 klokken 20.08.10, skriver han.

Finnes solgte også 400 Yara-aksjer for cirka 120.000 kroner og Hydro-aksjer for cirka 24.000 kroner, men disse handlene klarer ikke Finnes å svare på nå, sier han.

